وزراء يقودون حملة انتخابية قبل الأوان

مع ارتفاع حمى الرئاسيات المقبلة وتوالي ظهور المترشحين الراغبين في قيادة البلاد للعهدة الرئاسية المقبلة، بدأت تبرز مؤشرات لحملة إنتخابية مسبقة أبطالها الوزراء الحاليين في حكومة أحمد أويحيى آثروا اللجوء خلال نشاطهم إلى الترويج والدفاع على الانجازات المحققة منذ سنة 2000، في إشارة إلى العهدات الأربعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

تقييم العشريتين الأخيرتين من حيث الانجازات المحققة، أبرز العمل الذي يقوم به الطاقم الحكومي من الوزراء في نشاطات أخذت شكل حملة انتخابية مسبقة، على اعتبار أنّ العديد من الوزراء انطلقوا فعليا في الدفاع عن انجازات رئيس الجمهورية، كل في قطاعه، بل أكدوا على أنّ البرنامج المقرر يتواصل لتحقيق للأهداف المسطرة في آفاق السنوات المقبل، في سياق قطف ثمار “البذور” المزروعة في السنوات السابقة.

وفي هذا الشأن، فقد ظهر جليا هذا التوجه من خلال النشاط الأخير الذي قام وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، خلال إشرافه على أشغال الجلسات الوطنية للسياحة على مدار يومين، حيث آثر الوزير الرجوع بالذاكرة إلى الخلف ووقوف في محطة تقييمية لما عرفه القطاع من تطور، من خلال مقارنة الأرقام المسجلة في سنة 2000 وتلك المسجلة في الوقت الراهن، من حيث المنشآت القاعدية المنجزة في القطاع السياحي.

وشدد بن مسعود على التأكيد بأنّ عدد الأسرة مثلا إنتقل من 60 ألف في سنة 2000 إلى 140 ألف اليوم، من بينها 120 سرير بمواصفات عالية وعالمية، بالإضافة إلى الاستثمار في مناطق التوسع السياحي البالغ عددها 225، كما أشار إلى أنّ القطاع عرف مؤخرا ديناميكية ترجمت عبر ارتفاع عدد المشاريع لتصل إلى 2200 مشروع معتمد، مع التركيز على التكوين لتحسين نوعية الخدمات، عن طريق 193 مؤسسة متخصصة ومدرسة لتكوين الإطارات والموظفين في مختلف مجالات القطاع.

ولم يتوان الوزير أيضا على التأكيد على أنّ كل هذه الاستثمارات والمشاريع لم تكن لتجد طريقها إلى التجسيد الميداني لولا استرجاع السلم والأمن الوطنيين، مشيرا إلى ما قدمته المصالحة الوطنية في هذا المجال، لتسمح بأن يتحول القطاع السياحي حاليا إلى بديل مهم لاقتصاد الريع، لاسيما خلال الظرف الحالي الذي تمر به الجزائر من جراء تحولات بورصة المحروقات العالمية.

ولم يختلف الوضع بالنسبة لوزير الطاقة، مصطفى قيتوني، خلال إشرافه على ندوة صحفية على هامش حول سوق الغاز والكهرباء بالعاصمة، حيث أوضح أنّ كل ما حققه القطاع إلى غاية اليوم، من حيث تغطية التزود بالكهرباء التي بلغت 98 في المائة، كما انتقلت التغطية الخاصة بالتزود بالغاز الطبيعي من 30 في المائة إلى 62 في المائة، بالإضافة إلى المشاريع المجسدة أيضا في مجال الطاقات المتجددة التي يمتد أثرها إلى غاية سنة 2020، لإنتاج 2000 ميغاواط.

وكانت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، من جهتها، قد لجأت أيضا لتقييم قطاعه والتأكيد على النتائج الإيجابية المحققة خلال السنوات الأخيرة، لتؤكد على ضرورة الاستمرار على اعتبار أنّ وقف المسار في نهاية الطريق لا يخدم المصلحة الوطنية، ما يستدعي المواصلة لتحقيق كل النتائج المرجوة.