حجز 740 ألف دولار بحوزة جزائري!

أوقفت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للجمارك التونسية، جزائريّا بحوزته 740 ألف دولار أمريكي، على مستوى المعبر الحدودي ملولة (يقابله أم الطبول من الجانب الجزائري)، حاول تهريبها إلى التراب التونسي.

ونقلت إذاعة “موزاييك التونسية” الخاصة، أن العملية تمت مساء الاثنين، من طرف شابّ في الثلاثينيات من العمر، خبّأ المبلغ داخل سيارته، وبدت عليه علامات الارتباك أثناء تفتيش سيارته.

وحسب التحقيقات الأولية، فإن الشاب كان ينوي تهريب المبلغ، وبيعه بالسوق السوداء بتونس مستغلا انحدار الدينار التونسي.

هذا، وباستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة، تم إيداع الموقوف السجن، عن تهمة “تهريب وترويج عملة أجنبية دون واجب حق”.