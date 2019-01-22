سباق الرئاسيات.. 61 مواطنًا سحبوا إستمارات الترشح

إرتفع عدد الأشخاص الذين سحبوا إستمارات الترشح لرئاسيات 18 أفريل المقبل، إلى 61 شخصًا، وسط ترقب لمصير ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء 22 جانفي، إن 11 من طلبات الترشح كانت لرؤساء أحزاب سياسية و50 لمرشحين أحرار، فيما نشرت قائمة الشخصيات والأحزاب التي قدمت طلبات ترشح لسحب إستمارة التوقيعات.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت مساء الاثنين، تلقيها 32 طلب ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل المقبل، بعد 3 أيام من فتح باب الترشح، موضحة أن”المعنيون تحصلوا على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تطبيقًا للأحكام القانونية سارية المفعول حيث تتواصل العملية بالموازاة مع الطلبات المقدمة”.

وجرت العادة، أن تتقدم عدة شخصيات للاستحقاقات الانتخابية، إلا أنها تعجز في أول محطة لها وهي جمع توقيعات المواطنين، حيث ينص قانون الانتخابات، على أنه “يتعين على المترشح تقديم قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو محلية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل”.

أما في حالة استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين بإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين من 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي أن ألا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع”.