الجيش يعثر على صاروخ غراد 21-BM و6 قذائف هاون وقنابل يدوية بتمنراست

كشفت مفارز الجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، على مخبأ يحتوي على صاروخ و6 قذائف هاون، وعدد معتبر من القنابل اليدوية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، صدر اليوم الثلاثاء، فإن مفرزة للجيش بتمنراست دمرت مخبأ للذخيرة يحتوي على صاروخ من نوع غراد BM-21 عيار 22 ميليمتر.

بالإضافة إلى 6 قذائف هاون عيار 82 ميليمتر، و6 صمامات، 25 قنبلة يدوية دفاعية مع مشاعل، 46 طلقة عيار 23 ملم، و40 طلقة عيار 14.5 ملم، و250 طلقة عيار 12.7 ملم.

وحسب ذات البيان فإن هذه العملية تأتي لتعزز النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي، وتؤكد اليقظة والاستعداد الدائمين لوحداتنا في دحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.