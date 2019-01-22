بلماضي يُعلق على حقيقة اختيار عوار للجزائر

كشف الناخب الوطتي في تصريحات نقلها الصحافة الفرنسية حول الشائعات التي ربطتها الحاصفة و الفرنسية بتمثيل عوار للخضر

و كان الناخب الوطني بأنه ليس هناك أي تعليقات حول هذا الموضوع الذي خرج للعلن في وقت غير مناسب حسب تصريحاته

و قد أكد قائلا : ” نحن لا نعلم شئ ان كان حسام عوار قد اختار المنتخب الجزائري او المنتخب الفرنسي , لقد اجتمعنا مع وكيل اعماله و الحقيقة ستكون بعد أيام ”

و تابع : ” مرحبا بأ حسام عوار في أي وقت مع المنتخب الجزائري و لكني لن ألعق أي شئ على قضية حسام عوار “