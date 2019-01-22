حجز 26 طن من المنتجات المشكوك في جودتها بالمدية في 2018

تم حجز أكثر من 26 طن من المنتجات المشكوك في جودتها، و غير المطابقة لشروط الصحة والنظافة بولاية المدية خلال 2018.

وعلم من مصالح مراقبة وقمع الغش بمديرية التجارة بالمدية، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم غلق 255 محل تجاري بسبب المخالفات.

وحسب مسؤول في المصلحة، فقد تم حجز المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، أو ذات مصدر غير معروف، والمعروضة للبيع .

وأضاف المسؤول أن المعاملات التجارية غير المصرح بها لمصالح الضرائب، ارتفع خلال نفس السنة لـ260 مليون دج.

وستعرف سنة 2019 تدعيما في اجراءات المراقبة، بهدف حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار.