“باريس تشيع الفقر في إفريقيا” عنوان أزمة دبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا

تشتعل أزمة دبلوماسية بين ايطاليا وفرنسا، بسبب إفريقيا، فبعد اتهم لويجي دي مايو، وهو نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي، باريس بإشاعة الفقر في أفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا استدعت الخارجية الفرنسية السفيرة الإيطالية.

الأزمة لم تتوقف هنا، بل واصل نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني يوم الثلاثاء حربا كلامية بين روما وباريس وقال إن فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف بسبب مصالحها في قطاع الطاقة، بحسب وكالة رويترز.

وقال سالفيني للقناة التلفزيونية الخامسة ”في ليبيا.. فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا“.