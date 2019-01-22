قلاع و هران تستعد للتصنيف ضمن التراث العالمي

صرح مدير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية بوهران، ماسينيسا أورابح، عن بدء إجراءات الإعداد لملف تصنيف قلاع وهران ضمن التراث العالمي .

وذلك خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الثقافية، وسيتتم تقديم ملف الدراسات إلى اليونيسكو، كتراث مشترك بين الجزائر واسبانيا .

وتضم الأسوار والحصون منها “بني زروال” و”صباحية”، وأبراج على غرار “الحمري” و”سانتا كروز” و”روزا ألكسار”، والقلاع المبنية فوق أسوار المرينيين.

وكذا الخنادق والأنفاق والأروقة الأرضية، والتي تربط مدينة وهران بقصبتها العتيقة بحي”سيدي الهواري”.

وتعتبر مدينة وهران أكثر مدن البحر الأبيض المتوسط تحصينا، وتحوي أكبر حصن يسمى “روزا ألكسار”.