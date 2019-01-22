وزارة الصحة : نسبة العنوسة بلغت 5 بالمئة في الجزائر

قال عمر والي مدير السكان بوزارة الصحة، إنّ نسبة العنوسة في الجزائر بلغت 5 بالمائة حسب آخر تحقيق لسنة 2013.

مؤكدا خلال استضافته في حصة “قهوة وجرنان”، أن وزارة الصحة قامت بتحقيق أسفر عن الكشف عن متوسط سن الزواج.

الذي تراوح مابين 29 و30 سنة عند النساء، و33.5 سنة عند الرجال سنة 2013، وهو ما أسفر عن ارتفاع العنوسة إلى 5 بالمائة.

مشيرا إلى أنه عند إحتساب النمو الديموغرافي نجد فارقا بـ 100 ألف إمرأة.

غير أن نسبة العنوسة لن ترتفع أكثر بسبب ارتفاع النمو الديموغرافي عند الذكور مؤخرا.