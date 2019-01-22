ثلوج وأمطار غزيرة مرتقبة في 22 ولاية

حذّرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، من أمطار غزيرة في العديدة من الولايات بشرق وسط وغرب البلاد.

وجاء في تنبيه باللون الأصفر أن الولايات المعنية هي: سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، الجزائر، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، المدية، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، عين تيموشنت تلمسان.

وأضاف البيان أن الثلوج فتخص كل من جيجل، بجاية، سطيف باتنة، خنشلة، برج بوعريريج بجاية تيزي وزو، البويرة، الجلفة، الاغواط وتلمسان.