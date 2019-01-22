ورشة لإعادة تسويق الأغذية منتهية الصلاحية في بومرداس

على إثر معلومات واردة إلى وحدات الدرك الوطني ببومرداس ، مفادها وجود مخزن سرّي لإعادة تعليب وتغليف مواد غذائية منتهية الصلاحية لإعادة بيعها في الأسواق ، تمكنت عناصر الدرك الوطني ببومرداس، من حجز أكثر من 8000 علبة لمنتوج الشاي منتهي الصلاحية بمختلف الأنواع ، 64 دلو من كريمة خاصة بالحلويات ، و1500 علبة منتوج مرق الدجاج منتهي الصلاحية.

وحسب ما أفاد بيان لذات المصالح ، فقد تمّ رفع مخالفات حيازة مواد استهلاكية فاسدة ، خداع المستهلك عن طريق الغش في تركيبة المنتوج ، استعمال مواد مجهولة المصدر ، عدم احترام شروط النظافة ، وعدم امتلاك رخصة منشأة مصنفة ، ، قبل أن يتم إتلاف المحجوزات بالتنسيق مع مديرية التجارة بالولاية.