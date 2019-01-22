اليكم باقة من 20 صورة لأجمل الطرقات في العالم

لا شك انه كل انسان يحب الاستمتاع بالقيادة على طرق مفتوحة بعيداً عن الازدحامات المرورية في المدينة، فالهواء العليل و المناظر الخلابة والطريق الواسع الخالي من السيارات كفيلة بتغيير مزاجك إلى الأفضل خصوصا لمحبي المغامرات .لذا اخترنا لك اليوم قائمة بأجمل 10 من هذه الطرق

طريق المحيط الأطلسي

مقاطعة خنان - الصين

النرويج

طريق مانالي- الهند

المحيط الاطلسي- النرويج

طريق الناظور -شرشال- الجزائر



سان بولدو-ايطاليا

بوليفيا

جانيت-الجزائر

طريق تاتياما كوروب الألبي -اليابان

مقاطعة في الصين

توسكانا- ايطاليا

لوس انجلوس

الفلبين

سلوفينيا

كندا

طريق ألاسكا السريع

حمام البيبان- برج بوعريريج+-الجزائر



طريق “المحيط الرائع”

ممر فوركا سويسرا

المصادر:

Arabgt

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