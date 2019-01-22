اليكم باقة من 20 صورة لأجمل الطرقات في العالم
لا شك انه كل انسان يحب الاستمتاع بالقيادة على طرق مفتوحة بعيداً عن الازدحامات المرورية في المدينة، فالهواء العليل و المناظر الخلابة والطريق الواسع الخالي من السيارات كفيلة بتغيير مزاجك إلى الأفضل خصوصا لمحبي المغامرات .لذا اخترنا لك اليوم قائمة بأجمل 10 من هذه الطرق
طريق المحيط الأطلسي
مقاطعة خنان - الصين
النرويج
طريق مانالي- الهند
المحيط الاطلسي- النرويج
طريق الناظور -شرشال- الجزائر
سان بولدو-ايطاليا
بوليفيا
جانيت-الجزائر
طريق تاتياما كوروب الألبي -اليابان
مقاطعة في الصين
توسكانا- ايطاليا
لوس انجلوس
الفلبين
سلوفينيا
كندا
طريق ألاسكا السريع
حمام البيبان- برج بوعريريج+-الجزائر
طريق “المحيط الرائع”
ممر فوركا سويسرا
المصادر:
Arabgt
متع عقلك
شاركنا رأيك