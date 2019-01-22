اليكم باقة من 20 صورة لأجمل الطرقات في العالم

اليكم باقة من 20 صورة لأجمل الطرقات في العالم

لا شك انه كل انسان يحب الاستمتاع بالقيادة على طرق مفتوحة بعيداً عن الازدحامات المرورية في المدينة، فالهواء العليل و المناظر الخلابة والطريق الواسع الخالي من السيارات كفيلة بتغيير مزاجك إلى الأفضل خصوصا لمحبي المغامرات .لذا اخترنا لك اليوم قائمة بأجمل 10 من هذه الطرق

طريق المحيط الأطلسي

 

مقاطعة خنان - الصين

النرويج

طريق مانالي- الهند

المحيط الاطلسي- النرويج

طريق الناظور -شرشال- الجزائر

سان بولدو-ايطاليا

بوليفيا

جانيت-الجزائر

طريق تاتياما كوروب الألبي -اليابان

مقاطعة في الصين

توسكانا- ايطاليا

 

لوس انجلوس

الفلبين

سلوفينيا

كندا

طريق ألاسكا السريع

حمام البيبان- برج بوعريريج+-الجزائر

طريق “المحيط الرائع”

ممر فوركا سويسرا

المصادر:

Arabgt

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