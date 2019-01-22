فوزي غولام يفتخر بالإسلام أمام الايطاليين
كشف الجناح الطائر للمنتخب الجزائري و لنابولي الايطالي فوزي غولام بأنه سعيد جدا في الايام التي يقضيها مع نادي نابولي
و كان الجزائري قد قناة في حوار له مع الموقع الرسمي لنادي نابولي في حصة 5 دقائق مع غولام بأن الدين الاسلامي و العائلم أهم شئ بالنسبة له
و قد صرح قائلا : ” أهم شئ لي في حياتي كاملة هو أنني مسلم , و أني أحب عائلتي و اظن أن هذا هو الشئ الذي أفتخر به ”
و تابع : ” أحب زيارة مكة كل سنة , هناك أجد راحت بالي , و بالطبع تلك المكان هو الأجمل في العالم بالنسبة لي ”
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