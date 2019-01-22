فوزي غولام يفتخر بالإسلام أمام الايطاليين

كشف الجناح الطائر للمنتخب الجزائري و لنابولي الايطالي فوزي غولام بأنه سعيد جدا في الايام التي يقضيها مع نادي نابولي

و كان الجزائري قد قناة في حوار له مع الموقع الرسمي لنادي نابولي في حصة 5 دقائق مع غولام بأن الدين الاسلامي و العائلم أهم شئ بالنسبة له

و قد صرح قائلا : ” أهم شئ لي في حياتي كاملة هو أنني مسلم , و أني أحب عائلتي و اظن أن هذا هو الشئ الذي أفتخر به ”

و تابع : ” أحب زيارة مكة كل سنة , هناك أجد راحت بالي , و بالطبع تلك المكان هو الأجمل في العالم بالنسبة لي ”