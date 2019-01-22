رغم المؤشرات السلبية والمخاوف..النفط الجزائري يواصل الارتفاع.

تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة في تعاملات اليوم الثلاثاء ، متأثرة بؤشرات حول اتساع نطاق تباطؤ اقتصادي في الصين ، مما يثير المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

وحسب ما نقلت رويترز ، فقد تراجعت أسواق المال في أنحاء آسيا بفعل أنباء سلبية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط.

و انخفض خام برنت 1.23 دولار بما يعادل 1.96 بالمئة إلى 61.51 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا إلى 52.80 دولار للبرميل، أما خام صحاري الجزائري ، فقد حقق ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.13 بالمئة إلى 62.38 دولارا للبرميل.