قيطوني: “المواطن كي يخَسَّر الكهرباء يخلّص بزّاف.. الكونتور مايرحمش”

قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني، إنه يجب توعية المواطن بضرورة الاقتصاد في الكهرباء والغاز .

وأضاف قيطوني، خلال ندوة صحفية حول سوق الغاز والكهرباء، أن توعية المواطن يعود بالنفع عليه وعلى البلاد.

لأن العديد من المواطنين، يسرفون كثيرا في استعمال الكهرباء، حيث يتركون الأضواء مشتعلة دون وجودهم في البيت وهو ما يؤذي إلى الدفع أكثر.

موضحا قيطوني، أن العداد الكهربائي يحصي كل شيء ولا يرحم.

واستدل قيطوني، أنه عندما نترك التلفاز في وضع تشغيل، فإن المواطن يستهلك حوالي 30 بالمئة من الكهرباء.

بالإضافة إلى ترك العديد من الوسائل التي تعمل بالكهرباء مشتعلة، في حين نجد المرأة منهمكة في أشغال المنزل غير مبالية بالأمر.

وفي هذا السياق، أكد قيطوني أنه على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها توعية المواطن بضرورة الاستهلاك العقلاني للكهرباء.

وأوضح أن الصحافة ،هي التي يبنغي عليها توعية المواطن بضرورة الاقتصاد في استعمال الغاز والكهرباء .

مشددا ، أن هدفنا هو توصيل رسالة للمواطن لاستعمال الغاز والكهرباء بطريقة ذكية.