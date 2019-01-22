VFS تسهل عملية تجديد التأشيرة لطالبها وكل عائلته
قام مركز تأشيرات فرنسا “في.أف.أس قلوبال” بالجزائر العاصمة ، بتسهيل العملية على طالبي تجديد تأشيرة للعائلة الواحدة بإتجاه فرنسا .
نظرا للصعوبات التي يواجهها الراغبين في ايداع ملفات تجديد الفيزا للعائلة الواحدة باتجاه فرنسا .
حيث سيسمح هذا الاجراء الجديد ، ان يتقدم الشخص طالب تجديد التأشيرة، لايداع ملفه وملف عائلته للحصول على موعد بطريقة جماعية.
بشرط أن يكون الملف المرفق للعائلة الواحدة مثل ( الزوجة، الأبناء ،الأباء) .
ويقوم الشخص أو عضو الاسرة بوضع معلوماته المراد استكمالها بشان أسرته غير حاصلين على التأشيرة .
ومن شأن هذا الإجراء تسهيل الحصول على الفيزا للعائلة الواحدة أن استوفى طالب تجديد التأشيرة الشروط .
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