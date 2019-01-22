الارصاد الجوية تحذر من ثلوج وأمطار غزيرة في 22 ولاية من الجزائر

حذرت مصالح الديوان الوطني للارصاد الجوية في تنبيه باللون الأصفر، اليوم الثلاثاء 22 جانفي، من أمطار غزيرة في العديدة من الولايات بشرق وسط وغرب البلاد.

الولايات المعنية هي سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، الجزائر، البليدة، تيبازة، عين الدفلى، المدية، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، عين تيموشنت تلمسان.

أما الثلوج فتخص كل من جيجل، بجاية، سطيف باتنة، خنشلة، برج بوعريريج بجاية تيزي وزو، البويرة، الجلفة، الاغواط وتلمسان