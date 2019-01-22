“باريس تشيع الفقر في إفريقيا” عنوان أزمة دبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا

سيشرع وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرغي لافروف غدا الأربعاء، في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من نظيره، عبد القادر مساهل، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وتندرج هذه الزيارة "في إطار الحوار السياسي المنتظم والتشاور الدائم القائمين بين البلدين منذ التوقيع على بيان الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر

وفدرالية روسيا يوم 2 أفريل 2001 عقب زيارة الدولة التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى روسيا"، يضيف ذات المصدر، مؤكدا أن هذه الزيارة "تندرج في سياق التطور المستمر للحوار السياسي و التعاون بين البلدين".

وأضاف البيان، أن "إقامة رئيس الدبلوماسية الروسية ببلدنا تأتي كذلك عشية انعقاد الدورة التاسعة للجنة المختلطة الاقتصادية الجزائرية-الروسية المقررة من 28 إلى 30 جانفي 2019 بموسكو"

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية، إلى أن هذه الزيارة ستسمح بالقيام بدراسة شاملة لوضع وآفاق العلاقات الثنائية وستسمح بتبادل واسع لوجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية الكبرى.

وفي هذا السياق، سيشكل الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة بهذا الملف محور المحادثات، كما هو الشأن بالنسبة للوضع في الساحل و في مالي وسوريا وتطور ملف الصحراء الغربية".