غوارديولا يرد الاعتبار لمحرز

قرر مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، رد الاعتبار للنجم الجزائري رياض محرز، في اللقاءات القادمة.

وذكر موقع " ايفنينغ نيوز"، بأن الدولي الجزائري رياض محرز سيكون حاضرا في اللقاءين المقبلين، بعدما أبعد عن المواجهة الماضية أمام هدرسفيلد تاون.

وسيشارك اللاعب السابق لنادي ليستر سيتي رياض محرز، في المواجهتين القادمتين أمام بورتون ألبيون خارج الديار في اياب نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزية، بالإضافة لمباراة بيرنلي ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد .

يشار إلى، أن رياض محرز شارك في 30 مباراة في مختلف المسابقات، حيث سجل تسعة أهداف وصنع ثمانية.