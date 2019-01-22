هذا ما توقعته الأمم المتحدة للاقتصاد الجزائري خلال 2019 و2020

توقعت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي حول الآفاق الاقتصادية العالمية " تراجع نسبة التضخم في الجزائر إلى نسبة 9. 2 بالمائة سنة 2019 و 2.2 بالمائة سنة 2020".

وتحدثت ذات المنظمة عن انخفاض في توقعات الحكومة التي كانت قد أشارت إلى نسبة تضخم بـ 5. 4 بالمائة بالنسبة للسنة الجارية.

و بالنسبة لسنة 2018 فقد بلغ التضخم 9. 3 بالمائة مقابل 6. 5 بالمائة سنة 2017 ، حسبما أكد تقرير الأمم المتحدة الذي أشار إلى أن السياسة النقدية في الجزائر تبقى حيادية على غرار البلدان المغاربية الأخرى.

وأضاف ذات التقرير الذي نشر أمس الاثنين بالعاصمة السويسرية جنيف أنه "في الجزائر وليبيا و المغرب وموريتانيا من المقرر أن يبقى توجه السياسات النقدية حياديا".

وبخصوص النمو تتوقع المنظمة الأممية زيادة في الناتج الداخلي الخام بـ 2.2 بالمائة هذه السنة مقابل 7. 2 بالمائة سنة 2018.

و"تواصل التوسع الاقتصادي المتناسق ليبلغ 7. 2 بالمائة سنة 2018 انطلاقا من ارتفاع الإنتاج الغازي والنفطي.

و بما أن الاستهلاك الخاص يبقى محتشما، من المتوقع أن تتراجع نسبة النمو إلى 2.2 بالمائة سنة 2019"، حسبما أوضحت الأمم المتحدة لتشرح سبب هذا التراجع. و من المقرر أن يبلغ النمو نسبة 2.8 بالمائة سنة 2020.

من جهة أخرى بلغت نسبة البطالة في الجزائر 3. 12 بالمائة سنة 2018 مقابل 12 بالمائة سنة 2017 حسب نفس التوقعات.

و تؤكد الأمم المتحدة أن الارتفاع الجزئي للأسعار العالمية للمواد القاعدية لم يترجم في إفريقيا باستئناف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات الكبرى المرتبطة بهذه المواد مثل الجزائر و نيجيريا وأنغولا.

كما تأثرت المداخيل الجبائية للجزائر خلال السنوات الأخيرة جراء انخفاض أسعار الخام في الأسواق الدولية.

وسجل 14 بلدا إفريقيا بين سنتي 2010 و 2015 تراجعا في المداخيل الجبائية و كانت البلدان المصدرة للنفط مثل الجزائر و نيجيريا وأنغولا الأكثر تأثرا حيث سجلت أكبر الانخفاضات، حسبما أكدت منظمة الأمم المتحدة.

ويصدر هذا التقرير السنوي بصفة مشتركة والذي تُعده دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة وندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية واللجان الاقتصادية والإقليمية الخمسة للأمم المتحدة