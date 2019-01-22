وهران: انتشال بذلة المصور الصحفي كريم بن حليمة

انتشل الغواصون التابعون لمصالح الحماية المدنية، مساء أمس، بذلة الصيد التي كان المصور الصحفي عبد الكريم بن حليمة يرتديها حين سقط في البحر مساء أمس الأول الأحد، وهذا في حدود الساعة السادسة مساء. وقد تعرف عليها أصدقاؤه الذين كانوا معه في تلك الرحلة الترفيهية. كما انتشل الغواصون قصبة صيد، لكنها ليست تلك التي كان يستعملها المصور، ويكون أحد الصيادين قد فقدها في البحر. في حين توقفت عمليات البحث مساء أمس، في حدود الساعة الثامنة ليلا لاستحالة استمرارها. إلا أن قيادة الواجهة البحرية الغربية أبقت على فرقاطة بطاقمها تمشط الموقع كونها تتوفر على تجهيزات صوتية خاصة. بالإضافة إلى طائرة حوامة. ولم يظهر صباح اليوم أي خبر عن المفقود.

واستأنفت فرق البحث في البحر وأعماقه عملياتها صباح اليوم، بتجهيزات ومعدات خاصة، كما سمحت مديرية الحماية المدنية وقيادة الواجهة البحرية للناحية العسكرية الثانية، للغواصين المتطوعين بالمشاركة مع الغواصين المحترفين للحماية المدنية والقوات البحرية وكذا التابعين لميناءي وهران وأرزيو، في عمليات البحث في أعماق البحر والتفتيش في المغارات الواقعة في موقع سقوط المصور الصحفي.