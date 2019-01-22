ربراب يلتقي ماكرون ويعد بتوفير ألف وظيفة في فرنسا

كان رجل الأعمال الجزائري، ومالك مجمع سيفيتال، يسعد ربراب، من بين 150 شخصا من كبار رجال الأعمال، الذي استقبلهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الاثنين 21 جانفي، في قصر فرساي لتعزيز الجاذبية الاقتصادية لفرنسا.

وكان ربراب الشخصية الجزائرية الوحيدة الحاضرة في اللقاء، حيث تشر صورته رفقة الرئيس الفرنسي، مؤكدا أن مشروعه ايفكون سيخلق نحو ألف وظيفة في فرنسا.

وكتب ربراب على صفحته الرسمية على الفيسبوك “تشرفت امس بتواجدي في قمة شوز فرانس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تحدثنا معا عن تقدم مشاريع #ايفكون، التي ستخلق في نهاية المطاف 1000 منصب شغل في الاردين”.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يُستقبل فيها يسعد ربراب، من طرف الرئيس الفرنسي، حيث التقى الرجلان من حو شهرين، في في شارلفيل-ميزيير ، عندما تم افتتاح المشروع الجديد لإنتاج المياه فائقة النقاء في فرنسا.