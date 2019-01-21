توزيع أزيد من ألف مسكن عمومي إيجاري بسعيدة

تم اليوم الإثنين، الإنطلاق في توزيع 1.024 وحدة سكنية بصيغةالعمومي الإيجاري في سعيدة، حسبما علم لدى ديوان الترقية والتسييرالعقاري للولاية.

وأوضح نفس المصدر، أن عملية تسليم مفاتيح هذه السكنات الجديدة المتواجدة بحي “العقيد لطفي” بسعيدة ستتواصل على مدار 4 أيام.

و تم توفير بهذا التجمع السكني الجديد حافلات لنقل الحضري و مدرسة إبتدائية و متوسطة

و كذا ملاعب جوارية لكرة القدم معشوشبة إصطناعيا ناهيك عن مساحات للعب الأطفال .

للتذكير تم خلال شهر ديسمبر الماضي تسليم مفاتيح 1.200 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري بحي “بوخرص” بعاصمة الولاية .