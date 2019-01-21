32مرشح للرئاسيات حتى الآن و هذه أسماؤهم

تلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، 32 طلبًا للترشح لرئاسيات أفريل 2019، إلى غاية الساعة الخامسة من اليوم الاثنين 21 جانفي، وذلك بعد72 ساعة من فتح باب الترشح من طرف مصالح نور الدين بدوي.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان تحوز “TSA عربي” نسخة منه، عن الحصيلة المؤقتة لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، حيث تلقت 32 رسالة رغبة في الترشح على مستوى الوزارة، منها 9 رسائل لرؤساء أحزاب سياسية و23 رسالة لمترشحين أحرار.

وأكدت وزارة الداخلية أن “المعنيون تحصلوا على حصتهم من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تطبيقا للأحكام القانونية سارية المفعول، في حين تتواصل العملية بالموازاة مع الطلبات المقدمة، مشيرة إلى أن ” العملية تسير في ظروف حسنة”

قائمة أسماء المرشحين :

حايد شهر الدين – حر

عبد العزيز بلعيد- جبهة المستقبل

عدول محفوظ- حزب النصر الوطني

نشمة كمال بن عبد القادر- حر

علي بن فليس – حزب طلائع الحريات

رشيد نكاز- حر

أحمد قوارية- جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة

بوفراش محمد- حر

زغدود محمد- تجمع الجزائر

جموعي جودي- حر

بخاوة محفوظ- حر

ساحلي سمير – حر

غنام زهير – حر

بلقاسم العوداية – حر

حمادي عبد الكريم- حر

دحامحة رشيد- حر

فتحي غراس- الحركة الديمقراطية الاشتراكية

عمارة محسن- حر

فوزي رباعين- عهد 54

نموشي نور الدين- حر

عمار بوعشة- حركة الانفتاح

شبوب محمد – حر

حماني ناصر- حر

محمد هادف- الحركة الوطنية للأمل

عزوزي حسن – حر

أيت مهوب علي- حر

الطاهر ميسوم- حر

زروق شعبان- حر

بيبي عبد الكريم – حر

تخوش محمد- حر

ضويفي صايفي- حر

إيمان عويمر