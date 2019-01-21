نجم البارصا الجديد منتظر بعد لحظات في مدينة برشلونة والخيار يفاجئ الجميع !

استهدف نادي برشلونة العديد من الأسماء للعب دور البديل الهجومي لـ لويس سواريز بعد رحيل باكو ألكاسير ومنير الحدادي

قبل أن يقع الخيار على كيفن برانس بواتينغ لاعب نادي ساسولو بالرغم من أن الأخير لا يعتبر رأس حربة حقيقي، حيث لعب 38 مباراة فقط من أصل 370 مباراة مع الأندية في هذا المنصب الذي كان يشغله مع ساسولو وأيضا مع لاس بالماس قبل ذلك، وينتظر أن يحل بواتينغ بعد لحظات بمدينة برشلونة، في إنتظار توقيعه على العقد الرسمي غدا.