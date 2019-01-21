مساهل يمثل رئيس الجمهورية في منتدى دافوس

يشارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الثلاثاء بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في أشغال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن “وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، ممثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيشارك في أشغال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس-كلوسترس (سويسرا) يوم 22 يناير 2019”.

وسينشط وزير الشؤون الخارجية بصفته محاضرا، جلسة بعنوان “السلم والمصالحة الوطنية” من تنظيم المنتدى، حيث سيعرض “التجربة الجزائرية في هذا المجال لاسيما سياسة المصالحة الوطنية بقيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة”، حسب ذات البيان.

ويعد منتدى دافوس الذي ينظم طبعته ال49 “موعدا سنويا هاما يهدف الى المساهمة في إعداد الأجندة الدولية حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتلك المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين”، يشير بيان وزارة الشؤون الخارجية.