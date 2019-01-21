أمريكا تمنع طائرة “جزائرية” من التحليق في أجوائها!

منعت السلطات الأمريكية للطيران المدني تحليق طائرة تابعة للجوية الجزائرية في مجالها الجوي، بسبب عدم حصولها على الترخيص اللازم، حيث تقبع حاليا في مطار مونتريال الكندية في انتظار الضوء الأخضر حتى تقلع نحو ولاية فلوريدا، بعد أن تم شراؤها من طرف شركة أمريكية خاصة في انتظار تسليم طائرتين من نوفس النوع قريبا.

وأفادت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق”، أن الأمر يتعلق بطائرة الجوية الجزائرية بوينغ 767 الحاملة للترقيم Boeing 767 7TV_JG، والتي تقبع منذ أزيد من 4 أيام على أرضية مطار مونتريال الكندية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطائرة لم تتلق الضوء الأخضر من طرف هيئة الطيران المدني الأمريكية للإقلاع نحو مدينة فلوريدا، بعد أن أجرت رحلة أولى بين الجزائر ومونتريال الكندية.

ويجهل إلى حد الآن سبب عدم تقديم الطيران المدني الأمريكي للترخيص اللازم للطائرة للتحليق في المجال الجوي الأمريكي لهذه الطائرة الجزائرية.

وكان من المنتظر أن تلتحق هذه الطائرة التي يبلغ عمرها 25 سنة بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن تم بيعها لشركة هناك ليتم تفكيكها.

وتأتي العملية في إطار بيع الجوية الجزائرية لثلاث من طائراتها القديمة بوينغ 767 التي فاق عمرها 25 سنة، حيث سيتم إما تفكيكها بالولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من القطع التي ما زالت صالحة، أو استعمالها في إطار شركات طيران محلية منخفضة التكلفة.

ولم يكشف عن القيمة المالية لعملية بيع طائرات الجوية الجزائرية الثلاث (بوينغ 767)، والتي يرجح أنها تمت رفقة مستودع لقطع الغيار حسب مصادر “الشروق”.

واتصلت “الشروق” بمصدر رسمي في الجوية الجزائرية، فأكد أن هذه الطائرة لم تعد تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بعد أن تم بيعها وفق مزايدة علنية تم إطلاقها مؤخرا للغرض ذاته.

وحسب المصدر، فإن المعاملة التجارية مع الطرف الذي اشترى الطائرة قد تم ترسيمها وصارت الطائرة ملكا له، مشيرا إلى أن بيانا من إدارة الجوية الجزائرية سيصدر في قادم الأيام بهذا الخصوص.