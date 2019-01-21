ثلوج مرتقبة غدا على هذا الإرتفاع

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية ان تبقى الأجواء يوم الغد غائمة وممطرة على كافة الولايات الشمالية للوطن، مع تساقط للثلوج على مرتفعات 900 متر

و في الولايات الغربية ستكون السماء مغشاة بسحب عابرة محملة ببعض الأمطار المتبقية صباحا قبل ان تتلبد السماء أواخر النهار وتصبح غائمة مرفوقة ببعض الأمطار التي تكون على شكل زخات مطرية في المناطق المنخفضة وثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر، خلال الليل.

بينما على المناطق الوسطى، ستكون أجواء غائمة مرفوقة ببعض الزخات المطرية،على المناطق الساحلية والداخلية مع استمرار تساقط بعض الثلوج خلال الصبيحة على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر.

أما على المناطق الشرقية، فستكون الأجواء غائمة مصحوبة بأمطار مع استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر.

في حين سيخيم على المناطق الجنوبية، أجواء صافية وذلك في جل المناطق الجنوبية باستثناء السحب العابرة والمرفوقة ببعض الأمطار التي تميز شمال الصحراء ومنطقة الواحات، لتتحسن ظهرا على شمال الصحراء وخلال الليل على منطقة الواحات.