بالصور والفيديو..إليكم 10 من أجمل وأروع السدود في الجزائر

توجد بالجزائر العديد من السدود اغلبها مستغل و الباقي في طور الاستغلال في السنوات القادمة بغرض تحسين نوعية الخدمات لنتعرف على اشهرها :



سد جرف التربة

هو أحد السدود الجزائرية، يقع بدائرة القنادسة بولاية بشار. يحجز مياه وادي قير على بعد 50 كيلومترا غرب بشار. يتم استخدامه لأغراض الري والإمداد بالمياه الصالحة للشرب. محيط السد يضم عددا من الآثار القديمة البارزة. وقد أدى إنشاء السد إلى انخفاض كبير في تدفق وادي قيرو وادي الساورة الواقعة في مصب السد.

سد قدارة



هو سد بطول 6 كـم (4 ميل) يقع شمال غرب مدينة قدارة على واد بودواو بولاية بومرداس الجزائرية. شيد ما بين 1982 و 1987، ويستعمل أساسا في الري في بلدية الجزائر العاصمة

سد تاقسبت (أو تاكسبت)

من بين أكبر السدود الهيدروليكية في الجزائر. يقع في ولاية تيزي وزو (منطقة القبائل) على بعد 10 كم جنوب شرق مدينة تيزي وزو و 110 كم شرق الجزائر العاصمة. نشأ على وادي عيسي، أحد فروع وادي سيباو، وتقدر سعته بـ175 مليون متر مكعب

سد عين الدالية

من أكبر سدود الجزائر. يوجد على وادي مجردة، ويقع في مدينة سوق أهراس، دائرة أولاد إدريس، بلدية الحنانشة.

سد بوكردان

يغطي سد بوكردان بالمياه الشروب كل مناطق سيدي غيلاس و شرشال و سيدي اعمر و حجوط و مراد و الناظور و تيبازة و دوار خشني ببلدية عين تاقوريت

سد كيسير



يقع سد كيسير في الجزائر على بعد 9 كم غرب مدينة جيجل وعلى بعد 6 كم من مدينة العوانة على طول الطريق "ان 43". وتبلغ طاقته الاعتيادية 68 مليون متر مكعب في 44.5 نيجا. وهو يتألف من سد يبلغ طوله 400 متر وارتفاعه 56 مترًا

سد منبع الغزلان

يقع سد منبع الغزلان في ولاية بسكرة على بعد 35 كم شمال شرق المدينة. الغرض منه هو الري بالميراي في لوتايا.

سد القصب



هو من أقدم السدود الموجودة في الجزائر ويقع في قرية بوخميسة التي تبعد ب10 كلم عن ولاية المسيلة في طريق برج بوعريريج جنوب شرق الجزائر

سد غريب



يتواجد ببلدية واد الشرفاء بولاية عين الدفلى وتم إنشاء سد غريب على وادي شليف في منطقة الشلف العليا بطاقة أولية تبلغ 300 مليون متر مكعب في المتوسط ​​عام 1936 للأجزاء السفلى وفي عام 1939 للحد الأقصى

سد بني هارون

أكبر سدود الجزائر على الإطلاق و الثاني في إفريقيا وهو زهرة الري الجزائري و مفخرته يتسم بالطبيعة الخلابة المحيطة به الذي يجمع مجراه 6 بلديات من ولاية ميلة إلى جانب بلدية أخرى في ولاية قسنطينة، كما هو الآن يلبي طلبات المياه الشروب ل 15 بلدية بالولاية إلى جانب قسنطينة و 4 ولايات أخرى.

المصادر:

جزايرس