شركة صينية تفوز بصفقة توسيع ميناء سكيكدة

فازت شركة صينية بصفقة توسيع "ميناء سكيكدة"، وهو ثاني أكبر ميناء نفطي في الجزائر، بكلفة مالية إجمالية 450 مليون دولار.

وجرت مراسم التوقيع على الصفقة، اليوم الإثنين، بمقر شركة سوناطراك في العاصمة.

وستتولى الشركة الصينية لهندسة الموانئ (CHEC)، بأعمال توسيع الميناء النفطي، فيما تقدمت 3 شركات دولية أخرى لذات العطاء.

ويعتبر ميناء سكيكدة شرقي الجزائر، ثاني أكبر مرفأ نفطي بالجزائر، بعد ميناء أرزيو المتواجد بمحافظة وهران غربي البلاد.

وحسب وثيقة وزعت على الصحفيين، فإن المشروع سيسلم في غضون 29 شهرا اعتبارا من اليوم، ويتمثل في إقامة رصيف جديد لشحن الغاز الطبيعي المسال، حيث سيسمح برسو سفن ذات حمولة تصل 200 ألف طن.

ويتضمن المشروع كذلك، إجراء أعمال توسعة للميناء النفطي، لتسهيل عمليات شحن المواد البترولية المكررة في المصفاة النفطية ومصنع البيتروكيماويات، المتواجدين بذات الميناء.

وأنتجت الجزائر نحو 135 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2017، صدرت منها 55 مليار متر مكعب، وفق بيانات رسمية لشركة سوناطراك.

كما تنتج الجزائر العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" نحو 1.2 مليون برميل من الخام يوميا.

وحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، فإن سوناطراك ستزيد من استثماراتها في قطاع الغاز لزيادة مداخيل البلاد