صحيفة بريطانية تحذر محرز من “جنون” غوارديولا

حذّرت صحيفة ” الغارديان” البريطانية في مقال لها الإثنين، النجم الجزائري رياض محرز، من الخروج نهائيا من حسابات مدربه الإسباني بيب غوارديولا.

وقال دانييل تايلور محرر المقال في هذا السياق “غوارديولا تعلل بأسباب تكتيكية من أجل تفسير قراره بعدم توجيه الدعوة لرياض من أجل المشاركة في المواجهة أمام هدرسفيلد”، وتابع “على النجم الجزائري أن يكون قلقا من هذه الخطوة غير المتوقعة لأن غوارديولا أراد بعث رسالة بأنه لا يوجد أي لاعب فوق المجموعة”، وواصل:”المدرب الإسباني لا يهمه قيمة المبالغ المدفوعة من أجل التعاقد مع اللاعبين، بقدر ما يهمه استغلال الرصيد البشري المتواجد على ذمته كأفضل ما يكون”، وختم:”مع استعادة دي بروين لأفضل مستوياته وتقديم ساني وسترلينغ لمستويات قوية وانتظام أداء برناردو وديفييد سيلفا، لا يتمتع محرز بضمانات كبيرة من أجل مواصلة الظهور أساسيا أو احتياطيا في تشكيلة مانشستر سيتي”.

يذكر أن نجم “الخضر”شارك في 30 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي سجل خلالها 9 أهداف وأهدى 8 تمريرات حاسمة.