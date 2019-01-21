فك لغز 170 جريمة بفضل نظام “AFIS” خلال ديسمبر الماضي

تمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال شهر ديسمبر 2018، من فك لغز 170 قضية جنائية وتحديد هوية مرتكبيها.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإنه تم فك لغز 170جريمة وتحديد المتورطين فيها كان بفضل نظام “AFIS”.

وأضاف البيان، أنه تمكن خبراء المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية عبر كامل محطاتها الفرعية لأمن الولايات، من معالجة وحل 15799 قضية.

وتتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، وتحديد هوية المشتبه فيهم عن طريق إستعمال تقنية النظام الآلي “AFIS”.

منها 5982 قضية” التحقق من الهوية ودراسة حالة، 1755 قضية إخلال بالنظام العام، 216 قضية تتعلق بالتزوير وإستعمال المزور.

و183 قضية تمس بالإقتصاد الوطني، 1503 قضية متعلقة بالسرقة، 2275 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات، و732 قضية متعلقة بالإعتداء.