بالفيديو..إنتاج أول سروال جينز جزائري شهر مارس المقبل

كشف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم الاثنين 21 جانفي، أن المشروع الضخم في غليزان والمتمثل في مصنع النسيج بشراكة تركية قد بدأ في الانتاج، مضيفا أنه في 2019 سيطور من قدراته الإنتاجيه.

كما أكد يوسفي أن مسؤولين في المركب أخبروه أن إنتاج أول سروال جينز جزائري سيكون في شهر مارس المقبل، مؤكدا أن الهدف هو بلوع انتاج 12 مليون وحدة من سراويل الجينز، 60 بالمئة منها يتم تصديرها.

كما أكد وزير الصناعة أن المركب يوفر ما بين 4 الاف و5 الاف منصب شغل، وعندما تنتهي الأشغال في جميع الوحدات، يصل الى 25 الف عامل في المركب.