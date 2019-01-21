“القاتل الصامت” أودى بحياة 34 جزائريا و العشرات تم إنقاذهم منذ بداية جانفي

كشف المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية نسيم برناوي عن تسجيل 34 حالة وفاة بغاز أول أكسيد الكاربون منذ بداية السنة، مضيفا أن حصيلة الضحايا عرفت ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال برناوي إن القاتل الصامت خلف منذ مطلع الشهر الجاري 34 حالة وفاة و 285 شخصا نجوا من موت محقق، مضيفا بأن آخر حصيلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة وفاة شخص بتيزي وزو وتم إنقاذ 12 شخصا آخر، وفقا لتصريحات برناوي التي أجلى بها في حصة إذاعية تحسيسية حول سوء استعمال أجهزة التدفئة والسخانات المائية.

ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي فقد تم تسجيل 21 حالة وفاة في 2018 تقابله 34 حالة وفاة في شهر جانفي الذي لم ينته بعد.