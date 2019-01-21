العثور على صنارة ومعطف الصحفي الغريق..

تواصل مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع القيادة العسكرية للناحية الثانية بوهران تكثيف عمليات البحث من أجل إيجاد المصور الصحفي المفقود في عرض البحر بن حليمة عبد الكريم ،الذي تعرض للسقوط بين الصخور بينما كان يمارس هواية الصيد بطريق الكورنيش.

وتم العثور هذا المساء على آثار من الغريق ، تتمثل في صنارته و المعطف الذي كان يرتديه في المكان الذي غرق فيه، حسب ما أفاد مصدر لـ"البلاد.نت".

هذا وجندت السلطات العسكرية بوهران طائرة مروحية وسفن خاصة بعملية البحث لتدعيم فرق الحماية المدنية المتواجدة بعين المكان من أجل إيجاد المصور الصحفي عبد الكريم بن حليمة الذي يشتغل بصحيفة "le quotidien d'Oran".