منافسة جزائرية مغربية لضم رفيق قيتان

دخل المنتخب الوطني في الصراع مع نظيره المغربي، لضم لاعب شاب موهوب، ينشط في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك في إطار مساعي المنتخبين لتدعيم صفوفهما بلاعبين مميزين من مزدوجي الجنسية، تحسباً لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستنظمها مصر في جوان المقبل.

وحسب مصادر إعلامية فإن الناخب الوطني جمال بلماضي ربط قنوات اتصال مع لاعب نادي رين الفرنسي رفيق قيتان، الذي يعتبر إحدى المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي، كما أنه يمتلك قدرات كبيرة، وهو ما دفع رين لشراء عقده من نادي لوهافر الفرنسي في جانفي 2018، مقابل 10 ملايين أورو، رغم أن اللاعب لم يكن يتعدى سنه وقتها 19 سنة.

وأضافت المصادر الإعلامية، أن بلماضي الذي يقوم حالياً بجولة في القارة الأوروبية للبحث عن لاعبين مميزين قادرين على تقديم الإضافة للخضر، قام بالاتصال مع رفيق قيتان، بعد إعلان المغرب رغبته لضم اللاعب إلى صفوف المنتخب، كون اللاعب مولود في فرنسا لأب جزائري وأم مغربية، وبالتالي يمكنه اختيار اللعب لأحد منتخبات البلدان الثلاثة.

وأوضح المصدر ذاته أن المدير الفني للمنتخب المغربي هيرفي رونار أوفد أحد مبعوثيه لملاقاة اللاعب، وجسّ نبضه إزاء اللعب للمغرب، مضيفاً بأن بلماضي استبق الأحداث، واتصل شخصياً باللاعب وحدد معه موعداً للحديث في أمر انضمامه إلى صفوف الخضر.