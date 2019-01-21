تكنولوجيا: ترشيح 10 مشاريع جزائرية

تم ترشيح 10 مشاريع جزائرية للمرحلة النهائية من مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS Prizes2019" المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للاتصالات، حسب بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

ودعا البيان اليوم الإثنين، إلى دعم هذه المشاريع للفوز بالجائزة والتصويت لها، قبل الموعد النهائي المحدد بتاريخ 10 فيفري 2019 وذلك عبر منصة الاتحاد الدولي للاتصالات المخصصة للمسابقة من خلال النقر على الرابط

وأشار ذات المصدر، إلى أنه سيتم انتقاء المشاريع الخمسة الأولى الحاصدة لأكبر عدد من الأصوات عن كل فئة، على أن يتم إحالتها للتقييم النهائي من قبل لجنة خبراء الاتحاد الدولي للاتصالات الذي سيختار فائزًا واحدًا على أن تعلن النتائج النهائية للمسابقة خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2019، الذي سينعقد بجنيف (سويسرا) من 08 إلى 12 أفريل 2019.

كما أكدت الوزارة في نفس السياق، أن التصويت على المشاريع الجزائرية "سيضعها ضمن المراتب الخمس الأولى"، مبرزة أنه ينبغي مراعاة قواعد أساسية عند التصويت من بينها التسجيل في منصة WSIS من خلال تقديم كافة المعلومات المطلوبة والتصويت في كل فئة ولمشروع واحد فقط في كل فئة.