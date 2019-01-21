كشف 3 مخابئ للجماعات الإرهابية في أم البواقي

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 جانفي 2019، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الجازية، ولاية أم البواقي ، ثلاثة (03) مخابئ للجماعات الإرهابية، فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلة (01) تقليدية الصنع بالبليدة.

وأضاف البيان أنه "وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بعين قزام، مركبة محملة بـ (5,8) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما أوقفت مفرزة أخرى ثلاثة (03) أشخاص وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(17480) علبة سجائر بإن أميناس.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزت (58.33) كليوغرام من الكيف المعالج ومركبتين (02) نفعيتين بوهران، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني كمية أخرى من المخدرات تقدر بـ (3,45) كيلوغرام بالإضافة إلى (550) قرص مهلوس كانت بحوزة ثلاثة (03) أشخاص، وذلك إثر عمليتين متفرقتين بكل من تلمسان وباتنة.