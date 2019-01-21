أزيد من 1700 مليار دينار تخصصها الدولة للفئات المحرومة والمعوزة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن " الدولة تولي أهمية كبيرة للفئات المحرومة والمعوزة من المجتمع"، بدليل "ميزانية الدعم الاجتماعي وصلت نسبة 21 بالمائة أي ما يعادل أزيد من 1772 مليار دينار.

وأضافت الوزيرة خلال نزولها اليوم الاثنين ضيفة على منتدى الإذاعة الوطنية أن السنة المنصرمة 2018 خصصت لعملية رقمنة قاعدة بيانات الفئات المعوزة للاستفادة من منحة التضامن الجزافية وهي 3000 دينار بينما تم رصد مبلغ 67 مليار دينار لتغطية حاجيات السنة الجارية 2019.

وأوضحت أن الجزائر تحصي مليون معاق مستفيد من بطاقة الإعاقة 100 % ، وأن ربع هذا العدد يستفيدون من منحة 4000 دينار.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصالحها تعمل اليوم على استصدار البطاقة الاجتماعية للسكان وهذا وفق عمل وزاري مشترك ومن اجل تحديد المستفيدين من مختلف التراتيب التي تمنحها الوزارات.