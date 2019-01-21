إيطاليا تطالب بمعاقبة فرنسا

طالب نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو الاتحاد الأوروبي بأن يفرض “عقوبات” على الدول التي تساهم في “إفقار إفريقيا” وتقف في رأيه خلف مأساة المهاجرين في البحر المتوسط، وفي مقدمها فرنسا، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وقال دي مايو (32 عاماً)، الأحد، خلال جولة في وسط البلاد “على الاتحاد الأوروبي أن يعاقب فرنسا وكل الدول التي تساهم، مثل فرنسا، في إفقار إفريقيا وتدفع هؤلاء الأشخاص (المهاجرين) إلى الرحيل، لأن مكان الأفارقة هو في إفريقيا وليس وراء البحر المتوسط”.

وأضاف دي مايو زعيم حركة خمس نجوم المناهضة للنظام والتي تحكم إيطاليا مع حزب الرابطة اليميني المتطرف: “إذا كان ثمة أناس يرحلون اليوم فلأن بعض الدول الأوروبية، في مقدمها فرنسا، لم تكف عن استعمار عشرات من الدول الإفريقية”.

وتابع “هناك عشرات من الدول الإفريقية التي تطبع فيها فرنسا عملة، فرنك المستعمرات، وهي تمول الدين العام الفرنسي بهذه العملة”.

وقال أيضاً: “لو لم يكن لفرنسا المستعمرات الإفريقية، لأنه ينبغي تسميتها على هذا النحو، لكانت القوة الاقتصادية العالمية الخامسة عشرة، في حين أنها بين أولى (تلك القوى) بفضل ما تقوم به في إفريقيا”.

وأعلن دي مايو “مبادرة برلمانية لحركة خمس نجوم في الأسابيع المقبلة” تشمل خصوصاً الحكومة والمؤسسات الأوروبية بهدف “معاقبة كل الدول التي تواصل استعمار إفريقيا”.

Luigi Di Maio attaque de nouveau la France, cette fois sur sa politique en Afrique https://t.co/uPJlOqts5m pic.twitter.com/1Bn69bmzNd — Le JDD (@leJDD) 21 janvier 2019