محرز ضحية فلسفة “غوارديولا” ويلقى دعم الجزائريين !

بعد تصريحات غوارديولا الأخيرة الذي أكد أن إستبعاد محرز عن قائمة الفريق في مباراة أمس الأحد كان بسبب “المداورة”.

لم تتردد الجماهير الجزائرية بالرد وبطريقتها الخاصة على هذا الأمر، حيث قامت بدعم نجم “الخضر” في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

مؤكدين أن “محرز” يمتاز إمكانيات كبيرة وما هو إلا ضحية فلسفة “غوارديولا” بالرغم من وجود لاعبين آخرين في نفس الوضعية.

وراح بعض النقاد يؤكدون أن “رياض” مجرد لاعب “كؤوس” بالنسبة لـ “غوارديولا” بالرغم من أن أرقامه هذا الموسم تؤكد قيمته.

وبات “محرز” مطالبا برد فعل قوية في أول فرصة تمنح له من جديد من طرف المدرب الإسباني.

حيث أكد “غوارديولا” في مختلف تصريحاته أن الجميع مطالب أن يكون مستعدا وكل اللاعبين لديهم الحق في المشاركة