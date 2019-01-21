حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، في نشرية خاصة من تساقط أمطار غزيرة على المناطق الشرقية والوسطى للبلاد اليوم الإثنين.

وأوضحت المصالح في النشرية أن الولايات الوسطى المعنية هي: الشلف ، تيبازة، عين الدفلى، المدية، العاصمة، البليدة والبويرة.

فيما أشارت أن تساقط الأمطار على المناطق الوسطى سيستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء .

كما أوضحت النشرية أن المناطق الشرقية المعنية هي: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة.

وسيستمر تساقط الأمطار إلى غاية صباح الغد بحول الله .