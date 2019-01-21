أمطار غزيرة على المناطق الشرقية والوسطى للبلاد اليوم الإثنين
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، في نشرية خاصة من تساقط أمطار غزيرة على المناطق الشرقية والوسطى للبلاد اليوم الإثنين.
وأوضحت المصالح في النشرية أن الولايات الوسطى المعنية هي: الشلف ، تيبازة، عين الدفلى، المدية، العاصمة، البليدة والبويرة.
فيما أشارت أن تساقط الأمطار على المناطق الوسطى سيستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء .
كما أوضحت النشرية أن المناطق الشرقية المعنية هي: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة.
وسيستمر تساقط الأمطار إلى غاية صباح الغد بحول الله .
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