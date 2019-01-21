اقتناء الأعضاء الاصطناعية ببطاقة الشفاء

أعلنت رئيسة الفدرالية الجزائرية للمعاقين عتيقة المعمري أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أنه سيكون بإمكان المعاقين مستقبلا اقتناء أعضائهم الاصطناعية بفضل بطاقة الشفاء موجهة خصيصا لهذا الغرض.

وأشارت معمري خلال ندوة صحفية إلى مشروع يهدف إلى تزويد الأشخاص المعاقين ببطاقة الشفاء موجهة خصيصا لاقتناء الأعضاء الاصطناعية واللواحق الضرورية بعد موافقة مبدئية يقدمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أكدت المتدخلة أنه "مكسب هام بالنسبة للأشخاص المعاقين لأن بفضله يمكنهم تفادي المساعي الثقيلة التي كانوا يتخذونها إلى غاية اليوم لاقتناء هذه الأعضاء الاصطناعية مشيرة إلى استعداد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لتلبية مطالب هذه الفئة من المجتمع.

وترى نفس المسؤولة أن هذه البطاقة الخاصة ستسمح بـ "تنويع العرض وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين" سيما وأن أغلبية هذه الخدمات يقدمها حاليا الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها للأشخاص المعاقين على حد قولها.