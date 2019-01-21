وزارة الصحة تؤكد استمرار انتشار البوحمرون

أكدت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، الأحد، استمرار تسجيل الإصابات بداء الحصبة “البوحمرون” وسط الأطفال في العديد من الولايات، وكشفت في بيان لها استلمت “الشروق” نسخة منه أن الرضع دون سن 11 شهرا غير مؤهلين للتلقيح ضد البوحمرون حيث انتشرت العدوى لهؤلاء الأطفال الرضع من خلال محيطهم وذلك بسبب غياب أو ضعف نسبة التلقيح لاحتواء الداء.

وحذرت الوزارة من خطورة داء البوحمرون الذي من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة عند الأطفال غير الملقحين وكذلك الكبار، ويبقى التلقيح حسب الوزارة الوسيلة الوحيدة والفعالة للحد من انتشار داء الحصبة الذي يعتبر من الأمراض المعدية التي تمس الرضع والأطفال، وعليه يجب بلوغ نسبة التلقيح على الأقل 95 بالمائة من الأطفال الرضع من خلال جرعتين من اللقاح الجامد المضاد للحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، لذا تلح وزارة الصحة على ضرورة تلقيح الأطفال ضد البوحمرون وفقا للرزنامة الوطنية للتلقيح في سن 11 شهرا حين يتلقى الرضيع الجرعة الأولى، وفي سن 18 شهرا يتلقى الجرعة الثانية. وتذكر الوزارة بوفرة اللقاح في جميع المؤسسات الصحية عبر الوطن..