“الدايلي مايل” تُهاجم “صلاح” وتصفه بـ “الممثل البارع” !

هاجمت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية النجم المصري “محمد صلاح” بعد سقوطه المتعدد في مباريات البطولة الإنجليزية.

وأكدت ذات المصادر أن “صلاح” سيواجه خطر الإيقاف لمباراتين إذا واصل تمثيله، حيث أصبح يسقط بسهولة كبيرة.

حيث كرر هذا الأمر في مناسبتين هذا الشهر آخرها ضد “كريستال بالاس”.

كما أنه يخاطر بلقب الدوري الانجليزي بفضل تمثيله حسب ما ذكر في تقرير نشرته صحيفة “الدايلي مايل”.

حيث أن “الريدز” بحاجة ماسة لكافة اللاعبين من أجل التتويج بلقب البطولة الغائب عن خزائن النادي منذ مدة طويلة.