هذه هي توقعات رواتب الموظفين في 2019

توقعت شركة كورن فيري (المدرجة في بورصة نيويورك) في أحدث تقرير لها ارتفاع الرواتب مقارنة بمعدلات التضخم على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 1% في عام 2019، وهو أقل من معدل 1.5 % الخاص بتوقعات عام 2018. وتوقعت الشركة أن يشهد الشرق الأوسط ارتفاع الأجور بنسبة 3.6%، مقارنة بـ3.8 % في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تبلغ زيادات الأجور المعدلة حسب معدل التضخم نسبة 0.4 %، مقارنة بنسبة 0.9 % في العام الماضي و2.5 % في العام الأسبق. وقال التقرير: تبدو الأمور أفضل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت هذا العام. في الإمارات العربية المتحدة، معدل التضخم نسبته 3.2 % مع زيادة الأجور بنسبة 3.9 %، مما يعني أن الارتفاع الحقيقي في الأجور من المتوقع أن يكون بنسبة 0.7 %. ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية أعلى ارتفاع حقيقي في الرواتب في عام 2019.

ويتوقع ارتفاع معدل التضخم عبر العالم بنسبة 2.3 % والرواتب بمعدل 4.9 %، وأن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب بنسبة 2.6 %، وهي النسبة الأكبر بكثير من الزيادة بنسبة 0.1 % التي كانت متوقعة لعام 2018.

وتُصنف دولة الكويت في المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط من حيث المتوسط المتوقع بالزيادة الحقيقية في الرواتب وذلك بنسبة 2.2 %. ويعتمد ذلك على توقعات معدل التضخم عند 1.6% وزيادة الرواتب المتوقعة بنسبة 3.8%. وعلى العكس من ذلك، من المتوقع أن تشهد قطر ولبنان انخفاضا في الأجور الحقيقية.

وقال المدير الإقليمي لمنتجات كورن فيري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فيجاي غاندي: "ما يزال الشرق الأوسط يواجه ضغوطاً تضخمية والمراكز المالية الرئيسية يجب أن تشهد تحسنا في الأداء في عام 2019". وأضاف غاندي قائلاً: "تواصل الإمارات وضع نفسها كوجهة عمل جاذبة للغاية في المنطقة. فمن المتوقع أن يعود متوسط الزيادات الحقيقية في الرواتب إلى المستوى الإيجابي بعد أن كان محصوراً في أرقام سلبية في عام 2018.وفي آسيا، من المتوقع أن ترتفع الرواتب بنسبة 5.6 %، مقارنة بنسبة 5.4 % في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الأجور الحقيقية المعدلة حسب معدل التضخم بنسبة 2.6 %، وهو أعلى معدل عالمي لكنه أقل من نسبة 2.8 % في العام الماضي. ويقل النمو المتوقع للأجور في الصين لعام 2019 بنسبة 3.2 %، وذلك يشكل انخفاضاً عن نسبة 4.2 % في العام الماضي. وشهدت اليابان تنبؤات للأجور الحقيقية بلغت 0.1 % في عام 2019 مقارنة بتنبؤات عام 2018 التي بلغت 1.6 %.

وتشمل الدول الآسيوية التي شهدت زيادات سنوية فيتنام حيث إن التوقعات تصل إلى نسبة 4.8 % من 4.6 % في العام الماضي وفي سنغافورة تصل التوقعات إلى نسبة 3.0 % وهي تمثل زيادة عن نسبة 2.3 % العام الماضي. وفي أوروبا الغربية، من المتوقع أن يشهد العمال زيادة أقل في الأجور بمتوسط زيادة يبلغ 2.5% ، وزيادة الأجور الحقيقية المعدلة حسب نسبة التضخم هي نسبة 0.7 % وهو الناتج الذي يقل عن نسبة 0.9 % التي كانت متوقعة في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يشهد الموظفون في اثنين من أكبر اقتصادات أوروبا (وهما فرنسا وألمانيا) ارتفاعا في الأجور الحقيقية بنسبة 0.5 % و 1.0% على التوالي .

وفي أمريكا الشمالية، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل نمو الأجور 2.8% في عام 2019، وعند مراعاة نسبة التضخم، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للأجور 0.6 %. وفي الولايات المتحدة، يتوقع أن يكون متوسط زيادة الأجور بنسبة 3%، وهو نفس المعدل الذي كان عليه العام الماضي والعام الأسبق، وبعد تعديله وفقاً لنسبة التضخم المتوقع في عام 2019 بنسبة 2.4 %، فمن المتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية للأجور بنسبة 0.6 %، بالمقارنة بنسبة 1.0 % في العام الماضي. وسيشهد العمال الكنديون زيادة في الرواتب بنسبة 2.6 %، وبعد مراعاة معدل التضخم عند 2.0 %، سيشهدون زيادة في الأجور الحقيقية تبلغ 0.6 %.

وعن الرواتب في إفريقيا قالت الشركة على الرغم من أن الرواتب الأساسية ستزيد بنسبة 7.7 % في القارة السمراء، إلا أنه مع معدل التضخم المرتفع فسوف يكون من المتوقع أن تبلغ الزيادة الحقيقية 0.9 % فقط. ومن المتوقع أن تنمو الأجور في منطقة المحيط الهادئ بنسبة 2.5 %، ومع تعديلها بعد مراعاة نسبة التضخم الاقتصادي فسيكون من المتوقع أن ترتفع الأجور الحقيقية بنسبة 0.3 %. وستشهد أستراليا نمواً بنسبة 2.5 %، ومع معدل التضخم الذي يبلغ 2.3 %، فسوف تكون الزيادة 0.2 % في الأجور الحقيقية.

ويوصي خبراء الأجور في كورن فيري باتخاذ منهج شامل عند تحديد الأجر. وقال بنجامين فروستي المدير العام لمؤسسة "كورن فيرى" العالمية، إن مؤشرات التضخم تعد معياراً قوياً لمراجعة اتجاهات السوق في مجال الأجور. وتظهر الزيادات المتوقعة في الرواتب كما توقعها مسؤولو الموارد البشرية على مستوى العالم لعام 2019، وتقارنها بالتنبؤات التي أُجريت في هذا الوقت من العام الماضي فيما يتعلق بعام 2018.