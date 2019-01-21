إصدار مذكرة توقيف في حق الإعلامي الشهير "أحمد منصور"

كشفت تقارير إعلامية أن النيابة العامة المغربية أصدرت مذكرة توقيف وبحث في حق الإعلامي المصري الشهير أحمد منصور، بتهمة "السب والقذف وعدم تنفيذ عقد زواج مؤقت مع المغربية "كريمة فريطيس".

وحسب موقع شوف تيفي" المغربي الذي أورد الخبر فإن الإعلامي المصري التقى المغربية "كريمة فريطيس" على هامش مشاركته في المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية سنة 2015، وتزوجها خارج القانون بتوسط من قياداته الحزبية.

وأشار ذات المصدر إلى أن الزواج العرفي يتنافى وقـانون المملكة المغربية.

وتعود تفاصيل القضية إلى اللقاء الذي جمع بين أحمد منصور و كريمة فريطيس، واللذان اتفقا على الزواج بدون توثيق العقد وفي سرية تامة، وذلك ما تم فعلا إلى أن وجدت السيدة المغربية نفسها ضحية مكر ونصب وخداع، يضيف ذات المصدر.