ترسيم 18 يناير يوما وطنيا للبلدية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يتضمن ترسيم يوم 18 يناير من كل سنة "يوما وطنيا للبلدية" وذلك إحياء ليوم 18 يناير من سنة 1967 تاريخ صدور أول قانون للبلدية.

وتنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أن يتم الاحتفال باليوم الوطني للبلدية بتنظيم جلسات وطنية للبلدية تضم رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومختلف الشركاء.

ويكون الاحتفال بهذا اليوم عبر جميع بلديات الوطن من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز أسس اللامركزية والديمقراطية والمواطنة ، وكذا من خلال تنظيم صالونات ولقاءات حول مواضيع ذات صلة بالبلدية.

ويضبط محتوى وكيفيات الاحتفال باليوم الوطني للبلدية -حسب المرسوم - من قبل الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.