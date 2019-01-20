11 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، اليوم الأحد ، إن 11 مترشّحا قاموا بسحب استمارات جمع التوقيعات تحسّبا لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل 2019 .

وقال بدوي في ندوة صحفية عقدها في ختام المنتدى الوطني حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، إن 6 مترشحين أحرار و 5 ممثلين لأحزاب سياسية تقدّموا إلى مقر الوزارة لسحب استمارات الترشّح للانتخابات الرئاسية ، ويتعلق الأمر بممثلي الأحزاب التالية: طلائع الحريات، حزب النصر الوطني، جبهة المستقبل، حزب الشباب الديمقراطي، جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة.