جمال بلماضي معجب بمهارات اللاعب ياسين صالحي

يعتبر ياسين صالحي صاحب 24 عاما، لاعب شباب قسنطينة الحالي، من بين أحسن المدافعين في البطولة المحترفة الأولى، فهو يقدم مستوى راق جعله تحت أنظار الناخب الوطني جمال بلماضي من أجل استدعائه في الاستحقاقات المقبلة خاصة في المنتخب الوطني المحلي.

ويعتبر ابن منطقة آث لقصر بولاية البويرة من بين المواهب الذي صنع النجومية بنفسه، حيث تعلم أبجديات كرة القدم في فريق مغمور يسمى Askk أولمبي الرياضي لبلدية أهل القصر تحت اشراف والده سعيد صالحي الذي دربه في الفئات الشبانية لهذا النادي، قبل أن يقرر مغادرة النادي من أجل البروز أكثر و لفت الأنظار، وهو ما حصل، حيث التحق بفريق الشارقة بولاية البويرة، ثم أمضى عقد مع فريق أكابر شعبية البويرة وهو في سن 17 سنة، بعد أن لفت الأنظار وسجل العديد من الأهداف ضد أندية كبيرة كاتحاد الجزائر، مولودية بجاية،وهو ما جعل المدرب السابق لفريق مولودية بجاية عبد القادر عمراني يسرع من أجل الإمضاء له أول عقد احترافي بعد أن أعجب بإمكاناته الكبيرة و صغر سنه، وتمكن صالحي مع مرور الوقت في كسب ثقة إدارة الموب و كل المدربين الذين تعاقبو على الفريق، فأصبح النجم الأول و مدلل أنصار ليكراب لمدة 5 سنوات، صنع المجد للفريق،وتحصل مع فريقه الموب على كاس الجزائر و وصيف البطولة عام 2016 و الوصول إلى الدور النهائي لكأس الكاف التي خسرها الموب أمام تي بي مازمبي، ورغم أن فريق مولودية بجاية عاش أزمة مالية خانقة وتم نزيلهم للدرجة المحترفة الثانية، مما جعل الكثير من الاعبين يضطرون مغادرة الموب أمثال يايا، رحال، ميباركو، إلا أن صالحي أبى إلا أن يبقى ويساعد الفريق الذي حقق معه الكثير وصنع نجوميته، وهو ما تحقق وتمكن هو وزملائه من إرجاع الفريق إلى الرابطة المحترفة الأول.

ومن أجل رفع تحديات وأهداف كروية أخرى غادر ياسين صالحي فريق الموب باتجاه العميد شباب قسنطينة في الصائفة الفارطة،مما أحدث ضجة كبيرة وغضب اتجاه إدارة الموب من طرف الشارع البجاوي الذين لم يتقبلوا مغادرة نجمهم الأول خاصة وأنه تم اختياره كأحسن مدافع ايسر في البطولة المحترفة الثانية لموسم 2017_2018، وبدأت بقسنطينة مغامرة أخرى لابن آث لقصر الذي أصبح مدلل لدى أنصار السنافر الذين أعجبوا بأخلاق و مهارات اللاعب، وهو ما جعله يتمكن من تحقيق نتائج باهرة خاصة في منافسة كأس أبطال إفريقيا و أخيرها مباراة تي بي مازمبي.

ويبقى هدف ياسين صالحي طرق أبواب المنتخب الوطني المحلي، خاصة بعد الأخبار المتداولة عن إعجاب الناخب الوطني جمال بلماضي بمهارات اللاعب والتي سيسمح لها باستدعائه إلى الفريق الوطني المحلي في الاستحقاقات القادمة،ويعتبر إبن البويرة ثاني لاعب يشارك في المنافسات القارية بانتظام بعد لاعب وفاق سطيف واتحاد الجزائر السابق لعموري جديات.